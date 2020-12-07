A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

Katar'ın ev sahipliğinde 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde eleme grupları belli oldu. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde düzenlenen kura çekimi online olarak gerçekleşti. Avrupa ekiplerinin yer alacağı 10 grupta, Gruplarını birinci sırada bitiren 10 takım ve gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların oynayacağı play-off sonrasında 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

Karşılaşmalar mart ayında başlayacak. Avrupa'dan 55 takımın yer aldığı 10 grupta, A, B, C, D ve E grupları 5 takımdan, F, G, H, I ve J grupları ise 6 takımdan oluştu. Kura çekiminde İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran efsane oyunculardan Daniele De Rossi ve 2010 yılında Dünya Kupası Finali'nde forma giyen Hollandalı Rafael van der Vaart yer aldı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık işe eşleşti.

Kış koşulları ve politik durumlar grupları etkiledi

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Hollandalı efsane isimlerden Rafael van der Vaart, Hollanda'nın grupta favori olarak gözüktüğünü ancak grubun da oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Hollanda, oldukça iyi takımlarla eşleşti. Hollanda'da Türkiye çok sevilir. İlginç bir grup oldu" açıklamasını yaptı. Gruplarda yer alan takımlar, eşleşmelere göre farklı gruplarda yer aldı.

Belarus, aşırı kış koşulları nedeniyle D Grubu yerine E Grubu'nda yer aldı. D Grubu'nda kış koşullarının zorlu geçtiği bir başka ülke Finlandiya yer aldığı için böyle bir uygulama yapıldı. Kosova da A Grubu yerine B Grubu'nda yer aldı. A Grubu'nda Sırbistan yer aldığı için ve iki ülke arasındaki politik durumdan dolayı bu uygulama yapıldı.

İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein

Bozhan Memiş

