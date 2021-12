A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2022/23 UEFA Uluslar Ligi lig aşaması kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam çekildi. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye C Ligi'nde yer aldı. Kura çekiminde Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Kura çekiminde takımlar, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan, Kazakistan-Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki takım kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık