A Milli Voleybol takımlarının maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre erkekler ve kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu. Filenin Sultanları Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada C Grubunda bulunurken, maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Filenin Efeleri ise İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada D Grubu'nda yer alırken, müsabakalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde oynayacak.

Kadın Voleybol Milli takımı maç programı şu şekilde:

18 Ağustos: Türkiye - İsveç 20 Ağustos: Türkiye - Azerbaycan 21 Ağustos: Türkiye - Çekya 23 Ağustos: Türkiye - Yunanistan 24 Ağustos: Türkiye - Almanya Erkek Voleybol Milli takımı maç programı şu şekilde: 30 Ağustos: Türkiye - Fransa 1 Eylül: Türkiye - Romanya 2 Eylül: Türkiye - Yunanistan 4 Eylül: Türkiye - Portekiz 5 Eylül: Türkiye-İsrail

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