A Milliler 3 puanı tek golle aldı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda favori takımlar arasında gösterilen Türkiye, İzlanda ve Fransa, gruptaki maçlarını kazanarak puanlarını 12'ye çıkardı. Türkiye, averajla 2. sırada yer aldı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanan 3 maç sonucunda favori takımlar puan kaptırmadı. Son Dünya Şampiyonu Fransa, sahasında ağırladığı Arnavutluk karşısında 4-1 kazanmayı başarırken, İzlanda da Moldova karşısında hata yapmadı ve evinde 3-0'lık galibiyete uzanmayı başardı.

Millilerimiz ise birçok fırsattan yararlanamadığı mücadelede Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte Fransa averajla grupta ilk sırayı alırken, A Milli Futbol Takımımız da 2. sırada yer aldı. İzlanda ise 3. sırada yer aldı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelelerde Milli Takımımız deplasmanda Moldova'yla, İzlanda deplasmanda Arnavutluk'la ve Fransa da sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Güven Mert Ercan

Maçtan Dakikalar

2. dakikada sol kanattan Umut'un içeri çevirdiği topa ön direkte Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes kornere çeldi.

23. dakikada sol çaprazdan Güven'in ortasında arka direkte topla buluşan Zeki'nin yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Güven'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zeki'nin yerden ortasında ön direkte Cenk dokundu. Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta gitti.

40. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gomes çeldi. Dönen topu İrfan Can ceza sahası içi sağ çaprazında kaptı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

50. dakikada Emre'nin ceza sahası dışı sol çaprazından içeri ortalayarak kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar topla buluştu. Çağlar'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı Lima çizgi üzerinden kornere çeldi.

53. dakikada sağ kanattan Zeki'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'te kaldı.

89. dakikada sol taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ozan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'de kaldı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Donald Robertson, Sean Carr, Douglas Potter

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut (Ozan dk. 61), İrfan Can Emre Belözoğlu, Yusuf, Güven (Kenan dk. 46), Hakan Çalhanoğlu (Emre Kılınç dk. 80 ?), Cenk

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Yunus, Deniz, Kaan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Rodriguez (Garcia dk. 63), Rebes, Vales, Clemente (Alaez dk. 79), Martinez, Vieira (Emilia Garcia dk. 87 ?)

Yedekler: Pires, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Ferre, Gomez, Rubio

Teknik Direktör: Koldo Alvarez

Gol: Ozan (dk. 89) (Türkiye)

Sarı kartlar: Vales, Rodriguez, San Nicolaz, Alaez (Andorra), Emre Belözoğlu, Çağlar, Yusuf (Türkiye)