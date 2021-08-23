A Milliler, Finlandiya'yı 3-0 devirdi

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında milliler, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf, Igor Schimpl

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)

Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)

Setler: 25-19, 25-12, 25-15

Süre: 72 dakika (24, 21, 27)