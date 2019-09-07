A Milliler galibiyet peşinde

TÜRKİYE 0-0 ANDORRA

Canlı Anlatım

45' Ceza alanında oluşan karambol sonucu Emre'nin şutunda kaleci yine golü önledi.

43' Art arda ortalarla rakibi bunalttık ancak topu kaleye yollayamıyoruz

41' Baskıyı arttırdık! Yusuf'un sert şutunu kaleyi çıkardı. Devamında İrfan Can'ın sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

39' DİREK! Zeki'nin sağdan sert ortasında ön direkte Cenk dokundu, top direkten dışarı çıktı.

37' Emre'nin uzun pasında Cenk topu kontrol edip ceza alanına girdi ancak savunma araya girdi.

31' Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top kalecinin üzerine gitti.

30' Topun ve oyunun kontrolü bizde ancak rakip ceza alanı çevresinde çok etkin değiliz



28' Yusuf Yazıcı'nın kaşına dikiş atıldı. Oyun devam ediyor.

26' Hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında kalan Yusuf Yazıcı yerde kaldı. Kaşında bir açılma var. Tedavisi yapılıyor...

23' Gole çok yaklaştık! Güven'in soldan ortasında arka direğe sokulan Zeki Çelik'in ayak içi vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

21' Hava topu mücadelesinde İrfan Can'a dirseği isabet eden Vales sarı kart gördü.Sarı Kart - Marc Vales

16' Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu Emre Belözoğlu bir sakatlık geçirdi. Hakem, Marcio'yu uyarıyor...

12' Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top auta çıktı. Oyuncularımız korner itirazı yapsa da hakem kale vuruşunu işaret etti.

10' Emre'nin pasında Yusuf Yazıcı, yükselen topa ayağını fazla kaldırınca hakemden faul düdüğü geldi.

6' Hakan soldan köşe vuruşu kullandı. Kaleci Gomes tek yumrukla tehlikeyi önledi.

4' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı tribünden takip ediyor.

2' Gole yaklaştık! İrfan Can'ın pasında Cenk sağdan sıfıra indi, ortasında kaleye paralel giden topu sol kanatta Umut aldı. Onun ortasında Yusuf'un ön direkte kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

1' Maç başladı

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Türkiye 11'i: Mert Günok,Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Güven Yalçın

Andorra 11'i: Josep Gomes, Moisés San Nicolás, Joan Cervós, Max Llovera, Marc Vales, Marc Rebés, Ildefons Lima, Ludovic Clemente, Alexandre Martínez, Víctor Rodríguez, Márcio Vieira