A Milliler'den keyifli prova

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yunus Mallı'nın ara pasında ceza sahsı içinde topla buluşan Enes Ünal'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
11. dakikada uzun atılan pasta topla buluşan Musayev'in sağ çaprazdan sert şutu az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada kazanılan serbest vuruşta sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerine ortasında iyi yükselen Zeki Çelik'in kafa vuruşu üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0
28. dakikada kazanılan serbest vuruşta Akhmedov'un ceza sahası dışından sert şutunda top kalecide kaldı.
34. dakikada cepheden topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin önünü boşalttıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına derinlemesine pasına iyi hareketlenen Enes Ünal'ın aşırtma vuruşu kaleciye çarparak üstten kornere gitti.
57. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza alanı içine ortasına Merih Demiral'ın kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu altı pas içinde önünde bulan Zeki Çelik sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
68. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Dorukan Toköz'ün sert şutu kalecide kaldı.
74. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunu kaleci çıkardı.
76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topu alan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası sağ çaprazından sert şutu üstten auta gitti.
79. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'den aldığı topla ceza alanına giren Kenan Karaman'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
89. dakikadan sağ kanattan aldığı topla ceza alanına kadar çalımlarla giden Abdülkadir Ömür, İsmailov tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışını kaleci kurtardı.