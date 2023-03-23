A101 hediye kartı uygulamasını Ramazan'da da sürdürüyor

Perakende zinciri A101, Ramazan ayında sevdiklerini ya da ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek isteyenlere bireysel veya kurumsal olarak da fayda sağlayabilecekleri Hediye Kart ve Sanal Kod ayrıcalığını sunacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, kullanışlı ve kolay erişim avantajlarına sahip Hediye Kartları ve SMS ile telefona yönlendirilebilen Sanal Kodlar, A101 marketlerinden temin edilebilecek ve ihtiyaç sahiplerine gönderilebilecek.

50, 100, 150 ve 200 TL olarak doldurulabilen ve a101.com.tr haricinde, tüm A101 marketlerinde kullanılabilecek A101 Hediye Kartları ve Sanal Kodlar, içerisine yüklenebilen tutarlar tek seferde kullanılabildiği gibi parça parça olarak da harcanabilecek.

A101 aracılığıyla sevdiklerini ve ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek için Hediye Kartı veya Sanal Kod almak isteyenler ödemeyi nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile yapabiliyor. Tüm A101 marketlerinde geçerli olan Sanal Kod alındığında, kartın hediye edileceği kişinin telefon numarasına SMS ile kart numarası ve pin kodu gönderiliyor. Sanal Kodlar bu numara ve pin kodu ile 2 yıl süreyle kullanılabiliyor.

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