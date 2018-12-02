A101 market 1-7 ARALIK 2018 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ |a101 AKTÜEL 1-7 Aralık İNDİRİM listesi KATALOĞU... A101 6 ARALIK indirim listesi yayınlandı. Bu haftanın A101 markette aktüel listesi herkes tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle Fantom Süpürgeyi indirimli fiyatıyla almak isteyenler bu kataloga çok sevindi. A101 1-7 aralık kataloğu ise herkes tarafından ilgiyle bekleniyordu. Peki a101 1-7 aralık yeni indirimli kataloğ broşürüne nereden ulaşabiliriz? İşte a101 yeni katalogu...A101 1-7 aralık aktüel ürünler katalogu yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicisinin karşısında… A101 6 aralık indirim listesi her hafta vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. A101 MARKET AKTÜEL 1-7 ARALIK İNDİRİM KAMPANYASI KATALOG BROŞÜRÜ ve a101 6 aralık indirimli market katalogu detayları haberimizde...

6 Aralık ve 1-7 Aralık tarihleri arasında katalogda birbirinden çeşit ürünler bulunuyor. En merakla beklenen ürünlerden biri de Fantom Süpürge ve Vestel Televizyon oluyor. Toshiba Smarrt Led TV, Honor 7c cep telefonu,Sunny elektrikli cezve, Fantom elektrikli süpürge ve tava setleri gibi birçok indirimli ürünler öne çıkıyor. A101, Aldın Aldın kataloğu yine göz dolduruyor. İşte, A101 6 Aralık aktüel ürünler listesi haberimizde...

49L2863DAT 49 full hd smart led tv Vestel servis güvencesi ile 2.499 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor. HI-LEVEL 32 uydu alıcılı LED TV 999 TL, Honor 7c cep telefonu 1.199 TL, Fantom marka CC3500 Cyclone elektrikli süpürge 279 TL, Kiwi marka KTM-2907 çay makinesi 74.95 TL,Sunny marka elektrikli cezve 29.95 TL, Aprilla marka ABS 1025 dijital banyo baskülü 29.95 TL, AHD 2127 saç kurutma makinesi 49.95 TL, WD 1TB harici hard disk 279 TL, Sandisk 32 gb micro sd class 10 hafıza kartı 37.95 TL, 32 gb usb bellek 34.95 TL, 16 gb otg usb 3.0 bellek 29.95 TL'den satışa çıkarılıyor.

Aldın aldın fırsatları arasında Akyıldız marka 26 cm ezme granit karnıyarık tencere 75 TL, 24 cm ezme granit tencere 75 TL, 26 cm ezme granit tava 45 TL fiyatı ile yer alıyor. 45 TL'den satışa çıkarılan 3'lü nero tava seti içerisinde 22 cm, 18 cm ve 26 cm tava çeşitleri bulunuyor. Dilsiz uşak 59.95 TL'den, tekerlekli askılık 59.95 TL'den, 2 katlı banyo rafı 14.95 TL'den, krom mutfak/banyo ürünleri 9.95 TL'den satışa çıkarılıyor.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.