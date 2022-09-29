A101 Plus üzerinden üç ayda alınan toplam ürün sayısı 36 milyonu geçti

A101'in yeni uygulaması A101 Plus'ın kullanımıyla ilgili veriler paylaşıldı. Buna göre A101 Plus üzerinden 3 ayda 36 milyon 448 bin 68 adet ürün alındı. Bu rakam ülke nüfuslarıyla karşılaştırıldığında İsveç, Portekiz, Belçika ve Norveç'in toplam nüfus sayılarına eşit oluyor.

Uygulama üzerinden en çok satılan ürün ekmek olurken, uygulamayı en çok kullanan il Kilis oldu. Kilis'i ise Hatay, Mardin, Kütahya ve Bingöl takip etti. Uygulama üzerindeki bakiyelerini en az harcayan iller ise Uşak ve Denizli oldu.

Kullanıcıların toplam 117 milyon kez uygulamaya giriş yaptıkları belirtilirken, uygulama kullanıma açıldığında ilk alınan ürün tost peyniri oldu. Öte yandan uygulama üzerinden şimdiye kadar 12 bin 374 adet hediye ekmek dağıtıldı.

Uygulamayı tercih eden kullanıcı profiline ilişkin diğer rakamlar ise şu şekilde paylaşıldı:

Kullanıcıların yüzde 17'si sporun vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Kullanıcılara ilgi alanları sorulduğunda yüzde 16'sı ‘kitap' cevabını verdi.

Emeklilerin yüzde 5'i oyun oynadığını belirtti.

Ev hanımlarının yüzde 10'u evcil hayvan sahibi ve yüzde 30'u komşu ziyareti yapıyor.

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