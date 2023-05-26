A101'e B2B Excellence Awards'da en itibarlı iş ortağı ödülü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, Türkiye'de markaların B2B alanındaki performansını kapsamlı bir araştırmayla ölçümleyen B2B Excellence Awards'da temizlik kategorisinde en itibarlı iş ortağı oldu.

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Deloitte Türkiye'nin de uzmanlığıyla sürece katkı sunduğu B2B Excellence Awards kazananları, 24 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

Kuantum Araştırma'nın 70 bin dakikayı aşan, 12 ilde 2 bin 800 işletmeyle 20 sektörde gerçekleştirdiği araştırma, yüzde 95 güven düzeyinde ve 2,0 hata payıyla gerçekleştirildi. Saha süreci 01 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında, veri kontrol süreci 04 Eylül - 15 Ekim 2022 tarihleri arasında, analiz ve raporlama ise 16 - 20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada kantitatif araştırma yönteminde CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) tekniği kullanıldı. Araştırma sonucu A101, temizlik kategorisinde ekosisteminde bulunan paydaşlarının gözünde en itibarlı marka olarak ölçümlendi.

A101 Satın Alma Grup Müdürü Gürkan Gür ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Temizlik kategorisinde aldığımız en itibarlı iş ortağı ödülü, ekosistemimizde yer alan tedarikçi paydaşlarımızın bizlere duyduğu güvenin bir simgesidir. Kurumsal itibarı her zaman ön planda tutan bir marka olarak bu ödüle bizleri layık gören tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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