Aatif Chahechouhe Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını transferleriyle devam ettiriyor. Daha önce Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco ve İngiltere Championship'ten düşen Hull City'de forma giymiş olan Eric Lihacj'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe'yu da renklerine bağladı. Fatih Karagümrük'ten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aatif Chahechouhe Karagümrük'te! Karagümrük'te transferler devam ediyor! Takımımız kadrosunu Aatif Chahechouhe ile güçlendirdi."

34 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Sivasspor'un yanı sıra son olarak da Antalyaspor forması giymişti.