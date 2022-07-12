AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımları sürerken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Çekya'nın başkenti Prag'da AB üyesi ülkelerin adalet bakanlarının gayriresmi toplantısında Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında gazetecilere demeç verdi.

AB üyesi ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam 13.8 milyar euroluk Rus varlığını dondurduğunu ifade eden Reynders, "Şu an için oligarklardan ve diğer kuruluşlardan gelen 13,8 milyar euro değerindeki fonları dondurduk, bu oldukça büyük" dedi.

Bu varlık dondurmalarının çoğunu ise 27 AB üyesi ülkesinden 5'inin yaptığını ifade eden Reynerds, "Ancak çok büyük bir kısmı, 12 milyardan fazlası 5 üye ülkeden geliyor” dedi.