AB, 200 milyon doz daha BioNTech/Pfizer aşısı alacak

Dünya genelinde 110 milyonu geçen vaka sayılarıyla küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgınına yönelik ülkelerin aşılama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliğinin (AB), ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıdan 200 milyon doz daha satın aldığı duyuruldu. Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşma ile kararlaştırılan 300 milyon doza ek olarak AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği kaydedildi. AB'nin aldığı 200 milyon doz aşının 75 milyon dozunun yılın ikinci çeyreğinde AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.