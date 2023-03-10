AB, 2030'a kadar enerji tüketimini azaltacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) nihai enerji tüketiminin azaltılması konusundaki müzakerelerde geçici bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre AB ülkeleri, 2030'a kadar nihai enerji tüketimini yüzde 11.7 oranında azaltacak.

AB Konseyi ve AP ayrıca, nihai enerji tüketimi için yıllık enerji tasarrufu hedefinin 2024'ten 2030'a kadar kademeli olarak arttırılmasına karar verdi. Üye ülkeler, bu süreçte nihai enerji tüketiminde yıllık ortalama yüzde 1.49 oranında tasarruf sağlayacak. Söz konusu yıllık tasarruf oranı 31 Aralık 2030'da yüzde 1,9'a ulaşmış olacak.

Yeni alınan karar kapsamında, toplu taşıma ve silahlı kuvvetler hariç tüm kamu kurumları enerji tüketimi konusunda yükümlülükleri yerine getirecek. Buna göre, kamu kurumlarına ait binaların her yıl toplam alanlarının en az yüzde 3'ünü yenilemeleri gerekecek.

Bugün varılan geçici anlaşma, ilk olarak Konsey'deki Daimi Temsilciler Komitesi'ne ve AP Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'ne sunulacak. Anlaşma, parlamento ve Konsey tarafından resmi olarak kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

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