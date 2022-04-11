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AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı
AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

Avrupa Komisyonu, Aeroflot, Rossiya, Pobeda, UTair dahil olmak üzere 21 Rus havayolu şirketini kara listesine dahil etti.

Avrupa Komisyonu, uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadığı için Avrupa Birliği içinde faaliyet yasağına veya faaliyet kısıtlamalarına tabi olan havayollarını içeren "AB Hava Güvenliği Listesini" güncelledi. Yeni listeye Rusya'dan sertifikalandırılan 21 havayolu şirketi dahil edildi.

Kararın Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorunlu olarak yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığı ifade edildi. Ayrıca bu durumunun güvenlik endişelerine ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarının ihlal edilmesine yol açtığı aktarıldı. Son güncellemeyle 117 hava yolu şirketinin AB hava sahasında uçuşunun yasak olduğu vurgulandı.

"Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz"

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, “Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek isterim, karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

AB'nin kara listeye aldığı Rus havayolları arasında Aeroflot, Rossiya, Pobeda, UTair, Sibir, Nord wind gibi şirketler bulunuyor.
 

 

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