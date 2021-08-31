AB: 'AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'i Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı'

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, AB'de yetiştin nüfusun yüzde 70'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, AB genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşının her iki dozunu da yaptırarak Covid-19'a karşı tam olarak aşılandığını belirtti.

Covid-19'un mutasyonlarıyla mücadele etmek için daha fazla kişinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Leyen mesajında, "Bu büyük başarıyı mümkün kılanlara teşekkür ederim ancak daha ileri gitmeliyiz! Daha fazla Avrupalının aşılanması gerekiyor ve dünyanın geri kalanının da aşılanmasına yardım etmeliyiz. AB elinden geleni yapıyor, ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Söz konusu gelişmeyle birlikte AB, yılın başında belirlediği aşılama hedefine ulaşmış oldu.