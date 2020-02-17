AB Akdeniz'de yeni operasyon başlatacak

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yüksek Temsilci Borrell, “AB Dışişleri Bakanlarının toplantısında Libya, Sahara bölgesi, Batı Balkanlar, İdlib'deki insani trajedi ve Venezuella konularının ele alındı” dedi.

Borrell, ayrıca kendisinin Hindistan'a yaptığı ziyaret hakkında bakanları bilgilendirdiğini, bu kapsamda hazırlanması düşünülen stratejik işbirliği planının da görüşülen konular arasında yer aldığını bildirdi.

Josep Borrell, toplantıda ağırlıklı olarak Libya açıklarındaki sığınmacı tehdidine karşı alınabilecek önlemlerin görüşüldüğünü belirtirken, imkansız olarak görülse de Bakanlar arasında uzun tartışmalar sonrasında AB'nin Libya konusunda etkin rol oynayabilmesi için politik bir diyalog oluşturulduğunu ifade etti. Borrell, bu kapsamda AB üye ülkelerinin ortak bir politika üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Libya'da silah ambargosunun düzenli olarak ihlal edildiğini ve ateşkesin uygulanmasının çok zorlaştığını ifade eden Borrell, tüm bu sorunlara birden yanıt olabilecek bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda AB olarak Akdeniz'de yeni bir operasyona başlanmasına karar verildiğini, daha önce yürütülen ve bir süredir uygulanmayan SOFYA operasyonunun sona ereceğini bildiren Borrell, yeni göreve BM tarafından alınmış silah ambargosu kararının entegre edileceğini ve Libya açıklarında yaşanan insan kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele edileceğini söyledi.

Borrel, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri bakanları Konseyinde ayrıca ele alınan konular arasında Ortadoğu ve Afrika'nın da yer aldığını ifade ederken, ABD'nin önerisinin ardından Ortadoğu Barış Süreciyle ilgili olarak da bazı Bakanların çeşitli ülkelerde temaslarda bulunduğunu bildirdi. Bölgede politik bir çözümün uluslararası hukuk ekseninde sağlanması konusunun gelecek Dışişleri Konseyinin ana konusu olarak ele alınacağını kaydetti.

Yüksek Temsilci Borrell, önümüzdeki Ekim ayında AB ve Afrika Birliği arasında bir zirve yapılmasının planlandığını, bu konunun AB Dışişleri Bakanlarınca ele alındığını, zirveye dair detayların ise Mart ayında açıklanacağını belirtti.

Mustafa Ulusoy

