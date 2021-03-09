AB 'aşı milliyetçiliği' suçlamalarını reddediyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'ne (AB) yöneltilen "aşı milliyetçiliği" suçlamalarını reddetti. Michel, AB'nin İngiltere ve ABD gibi Covid-19 aşılarının ihracatı konusunda katı yasakları olmadığını ve AB'nin ihracatı durdurmadığını belirtti. AB üyesi 27 ülkenin liderlerini temsil eden Michel, uzun bir açıklama yaparak bloğun aşı stratejisini savundu. Michel, Avrupa olmasaydı 1 yıldan kısa bir süre içinde Covid-19'a karşı birden fazla aşının geliştirilmesinin ve üretilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, AB'nin fakir ülkelere ilk doz aşıları almasına yardımcı olduğunu ifade etti. Michel, “Başkalarına aşı sağlamak için oldukça sınırlı ancak geniş çapta operasyonlar düzenledikleri için bizimkilerden daha az arzu edilen değerlere sahip Çin ve Rusya tarafından kendimizi yanlış yönlendirmemeliyiz.

Avrupa aşıyı propaganda amacıyla kullanmayacak. Değerlerimizi savunacağız" ifadelerini kullanarak, Çin ve Rusya'nın AB'den daha az kişiyi Covid-19'a karşı aşıladığını kaydetti.

Michel, AB ülkelerinde üretilen aşı dozlarının ihracatını kontrol etmek için uygulanan sistemi savunarak, “Hedefimiz aşı siparişi verdiğimiz ve önceden finanse ettiğimiz şirketlerin söz verileni bize teslim etmeleri ve diğer gelişmiş ülkelere ihraç etmelerini önlemek. AB ihracatı asla durdurmadı” dedi.

Michel ayrıca, AB'nin önümüzdeki aylarda dünyanın önde gelen aşı üreticilerinden biri olacağını belirterek, AB'nin aşıları virüs mutasyonlarına adapte etmek için en iyi donanıma sahip olduğu açıkladı.

Öte yandan İtalya hükümeti, geçtiğimiz günlerde Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avustralya'ya yapılacak olan 250 bin dozluk ihracatını engelleme kararı aldı.