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AB Dışişleri Yüksek Komiseri Borrell'den Navalny açıklaması

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Borrell'den Navalny açıklaması
AB Dışişleri Yüksek Komiseri Borrell'den Navalny açıklaması

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede AB ülkeleri tarafından Rusya'ya yönelik Navalny yaptırımının ele alınmadığını söyledi.

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı temenniler ifade edilirken, Borrell'in, Rus muhalif Navalny'nin tutuklanmasına yönelik ifadeleri dikkat çekti. Borrell, Navalny'nin tutuklanmasına AB olarak karşı çıktıklarını ifade ederken aynı zamanda AB ülkelerinin, Navalny'nin tutuklanmasına yönelik Rusya'ya yaptırım talebi olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. Borrell, "Şu anda tek bir AB üyesi ülkenin bile böyle bir talebi yok. Ancak konuya ilişkin Dışişleri Bakanlar Konseyi'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı Mart ayındaki toplantıda konu ele alınacak" dedi.

Erhan Altıparmak

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