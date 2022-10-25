AB Enerji Bakanları Rus gazından bağımsız bir gelecek için anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson, Lüksemburg'da bir araya geldi. Bakanlar, toplantıda 2050 yılına kadar hanelerin enerji faturalarını düşürmelerine ve AB'nin bina varlığını karbondan arındırmalarına yardımcı olmak için revize edilmiş “Binaların Enerji Performansı Yönergesi” hakkında görüştüğü ve genel bir anlaşma sağladığı bildirildi.

Gaz piyasalarını karbondan arındırmak, hidrojeni teşvik etmek ve metan emisyonlarını azaltmak için yeni bir AB çerçevesi için Komisyonun Aralık 2021 önerisini de ele alan Bakanlar, Ukrayna ve Moldova'daki enerji sektörünün durumu hakkında AB Komisyonu'nun bakanları bilgilendirdiği aktarıldı.

Toplantının ardından Çekya Endüstri ve Ticaret Bakanı Josef Sikela ve AB Enerji Komiseri Simson ortak basın toplantısı düzenledi. Sikela, “Gaz piyasasının karbonsuzlaştırılması önceliği hedefimiz var. Yeni gerekliliklere adapte bir gaz piyasasını konuşmamız gerekiyordu. Gaz piyasasını düzenleme konusunu ele aldık. Yeni gaz altyapısı konusunda atmamız gereken adımlar var. Gazı taşımak için hatların inşası alanında hidrojen piyasasının nasıl oluşacağı, tarifelerin nasıl oluşacağı ve hidrojeni nasıl mevcut sisteme pompalayacağımızı konuşmamız gerekiyordu. Bakanlar bu konularda Rus gazına bağımlılık olmayan bir gelecek için, orta ve uzun vade yapılması gerekenler üzerinde anlaştı" dedi.

AB binalarda 2050'de sıfır emisyonu hedefliyor

Sikela ayrıca ele alınan ikinci bir önemli konu olarak binaların enerji performansını geliştirme konusunu olduğunu ve AB'nin 2050 perpektifinde 0 emisyonu hedeflediğini söyledi. Sikela, "Bakanlar yapı sektöründe enerji tasarrufu için başarılı bir metin üzerinde anlaştı. Bu konuda Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında gelecek dönem başkanlığı döneminde diyalog başlayacak. Konsey, yeni binaların 2030'da sıfır emisyon olmasını, yalıtım bakımından zayıf olanların ise 2050'de sıfır emisyon olmasını istiyor. Oturulan binalar için ülkeler kendi 2033 ortalama enerji tüketim seviyelerini ‘D' olarak sağlamalıdır. 2040'da belirlenmiş hedeflerine uymalıdır. Bu da A0 ve A+ olmalıdır. Konut olmayan binalar için kategori yerine oranlar belirlenecek. 2030'da yüzde 15 daha az karbon salınımı istenirken bu oran 2040'da yüzde 25 olmalıdır. Bu sayede vatandaşların rahatı, şehirlerimizde hava kalitesinin arttırılması ve enerji faturalarının düşürülmesini hedefliyoruz" dedi.

“Ukrayna'ya enerji alanında da desteklerimize devam edeceğiz”

Enerji arzı bakımından zor günler geçiren Ukrayna ve Moldova'ya destek olunması çağrısı yapan Sikela, "Rusya ara vermediği saldırıları ile Ukrayna'nın enerji merkezlerini vuruyor. Yüzde 30'luk enerji alt yapısı yıkıldı. Bu saldırıları kınıyoruz. Moldova için de zor bir durum var. Ukrayna'ya enerji alanında da desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

“Ortak gaz satın alma hayata geçmelidir”

Yüksek gaz fiyatları ve arz güvenliği ile mücadele konusunda Komisyonun önerdiği acil durum düzenlemesi üzerinde çalışmaları ilerletmek için bakanlarla aynı toplantıda yer aldığını aktaran Simson ise, tavan fiyat uygulaması konusu ve Ukrayna ile Moldova'nın durumları hakkında görüşmelere katıldığını bildirdi. Simson, "Ortak gaz satın alma girişimi bir an evvel hayata geçirilmelidir. Bu tüm üyelerimizin menfaatinedir. Enerji sağlayıcılarımızla anlaşma süreçlerimizi sürdürüyoruz. Norveç'le iki gün sonra çok önemli bir toplantımız olacak. Yeni enerji fiyat endeksi gelecek yılın stoklaması için kullanılacak. AB Komisyonu gaz kullanımını azaltmak ve fiyat artışlarını kontrol etmek için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yeni sistemde aralarında ikili anlaşma olmasa bile üye ülkeler dayanışma mekanizması ile zor durumda kalan ülkelerin desteklenmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Moldovya'ya yardım çağrısı yapan Simson, "Moldovya'ya mali destek verilmesi gerekiyor. Buna ihtiyaçları var. Enerji ihtiyaçlarını karşılamaları için kaynaklara erişiminde Moldova'ya yardım etmeliyiz. Ukrayna'ya da AB olarak desteğimizi sürdürmeliyiz" dedi.

Mustafa Ulusoy



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