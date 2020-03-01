İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor

AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor
AB göçmen akışına karşı Frontex'i devreye sokuyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen akışının yaşandığı Yunanistan ve Bulgaristan'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlanabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan ve Bulgaristan'a devam eden göçmen akışı için, “Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Türkiye ile AB sınırındaki durumu endişeyle yakından takip ediyor” dedi. Von der Leyen, “Bu aşamada birinci önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam desteğimizi sağlamak. Kara sınırındaki Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Avrupa'ya gitmek için sınırı geçen göçmen sayısının 76 bin 358'e ulaştığını açıklamıştı.

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.