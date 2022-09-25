AB: 'Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir'
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’daki protestolar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, İran’dan protestoculara yönelik şiddettin durdurulması ve internetin açılması çağrısında bulunarak, “Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir” dedi.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına İran'daki protestolar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Konuşmasından önemli satır başları
İnterneti aç, şiddeti durdur
“Amini'nin ölümü usulüne uygun olarak soruşturulmalı”