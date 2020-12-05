AB ile İngiltere'den 'müzakerelere devam' kararı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hafta süren yoğun Brexit müzakerelerinin ardından dün AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin AB danışmanı David Frost anlaşma koşulları üzerinde uzlaşılamadığı için görüşmelerin "duraklatıldığını" duyurmuştu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başladığını bildirerek, "AB ve İngiltere arasında devam eden müzakereler hakkında bugün yaptığımız bir telefon görüşmesinde, birçok alanda ilerleme kaydedildiğini memnuniyetle karşıladık. Yine de 3 kritik konuda önemli farklılıklar devam etmektedir: eşit şartlar, yönetim ve balıkçılık. Her iki taraf da bu sorunlar çözülmediği takdirde hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığının altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek

Von der Leyen taraflar arasındaki sorunların devam ettiğini, ancak çözüm yollarının analiz edildiğini ifade ederek, "Bu farklılıkların ciddiyetini kabul ederken, çözülüp çözülemeyeceklerini değerlendirmek için müzakere ekiplerimiz tarafından daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştık. Bu nedenle baş müzakerecilerimize yarın Brüksel'de yeniden toplanma talimatı veriyoruz. Pazartesi akşamı tekrar konuşacağız" dedi.

İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde henüz kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Fransa ise AB'den bağımsız olarak İngiltere'yle yakınlaşmanın yollarını arıyor. Bu amaçla İngiltere'ye Fransa'dan geçen kaçak göçmenlerin engellenmesi için iki ülke arasında özel bir anlaşma imzalandı. AB'nin bir yandan kendi anlaşması diğer yandan Fransa'nın birlik dışı ikili anlaşma girişimlerini nasıl yöneteceği merak ediliyor.

Mustafa Ulusoy

