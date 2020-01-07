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AB, İran krizinde ara bulucu olmak istiyor

AB, İran krizinde ara bulucu olmak istiyor
AB, İran krizinde ara bulucu olmak istiyor

Avrupa Birliği, İran krizinin derinleşmesini önlemek ve İran’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararından geri adım atmasını sağlamak amacıyla İran ile uluslararası toplum arasında diplomatik ara buluculuk yapmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmelerden sonra ortaya çıkan krizin derinleşmesinden endişe ediyor. AB, krizin derinleşmesini önlemek ve İran'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararından geri adım atmasını sağlamak amacıyla İran ile uluslararası toplum arasında diplomatik ara buluculuk yapmak istiyor.

AB Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Peter Stano gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Stano'ya AB'nin İran krizinde ara bulucu olmak istediği yönündeki iddialar soruldu. Henüz bu konuda alınmış ortak ve kesinleşmiş bir karar olmadığını belirten Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in İran'a ara bulucu olmayı önerdiğini söyledi.

AB'nin özellikle nükleer anlaşma konusu başta olmak üzere, İran ile uluslararası toplum arasında aktif bir ara bulucu rolü oynama niyetinde olduğunu söyleyen Stano, bu konuda kesin tavrın AB Dışişleri Bakanları Konseyi sonrasında ortaya çıkacağını bildirdi. AB Komisyonu kabinesinin olağanüstü toplanacağını da duyuran sözcü Stano, Borrell'in AB komiserlerini İran krizi ve sonrasında yürütülen diplomasi trafiği konusunda bilgilendireceğini söyledi.

AB Komisyonu kendi yetki alanları açısından atılabilecek adımlar için bir hareket planı hazırlayacak. Ayrıca AB Komisyonu özellikle enerji ve ulaştırma konularında da olası sonuçları analiz edecek. Hazırlanacak hareket planının Cuma günü olağanüstü toplanacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde görüşülmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği, İran'ın nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurması sonrasında yoğun bir diplomasi trafiğine girmişti. Bu girişimlerin devamında kendi menfaatlerini belirlemek üzere yapılacak toplantılar sonrasında ara buluculuk rolünün çerçevesi de netleşecek.

AB, ABD ve İran arasında patlak veren kriz sonrasında İran'ın da çekildiğini bildirdiği nükleer anlaşmanın devam ettirilmesini istiyor.

Mustafa Ulusoy
 

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