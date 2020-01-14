AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, AB'nin yeni bir diplomasi atağı hazırlığında olduğu duyuruldu. Borrell'in duyurduğu yeni girişime ilişkin resmi bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Borrell, "Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından mektuplar aldım. Bu mektuplar İran'ın nükleer anlaşmasının (JCPOA) 36. paragrafında işlenen kısım ile ilgili olarak verdiği sözleri tutmasını istiyor. Bu ülkeler arasında ortak bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyonun koordinatörü olarak inisiyatif alacağım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri bakanlarına seslendi

Üç ülkenin beklentilerine cevap verdiğini bildiren Borrell, "Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarından nükleer anlaşmaya dair samimi umutlarını korumalarını ve bu çıkmazdan kurtulmak adına yapıcı ve diplomatik diyalog yolunu benimsemelerini istedim" dedi.

"Anlaşmanın tüm taraflarından aynı samimi yaklaşımı bekliyorum" diyen Josep Borrell, "Orta Doğu'da tansiyonun giderek tırmandığı bu günlerde nükleer anlaşmasının korunmasına hiç olmadığı kadar muhtacız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasından ilk olarak Trump yönetimi çekildiğini açıklamıştı. Son olarak ABD-İran gerginliği sırasında İran'ın da anlaşmadan çekildiğini açıklaması üzerine AB, İran'ın yeniden anlaşmaya geri dönmesi için girişimlere başlamıştı.

Mustafa Ulusoy