AB, İsrail'deki Avrupa Günü diplomatik resepsiyonu aşırı sağcı bakanın katılımı nedeniyle iptal etti



AB, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in planlanan katılımı nedeniyle İsrail'de 9 Mayıs'ta kutlanacak olan Avrupa Günü kapsamındaki diplomatik resepsiyonu iptal etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, “AB-İsrail Delegasyonu, her yıl olduğu gibi 9 Mayıs'ta ev sahibi ülkede Avrupa Günü'nü kutlamayı dört gözle bekliyor. Görüşleri Avrupa Birliği'nin temsil ettiği değerlerle çelişen birine bir platform sunmak istemediğimiz için maalesef bu yıl olağan diplomatik resepsiyonu iptal etme kararı aldık. Bununla birlikte İsrail halkı için Avrupa Günü kültürel etkinliği, İsrail'deki dostlarımız ve ortaklarımızla güçlü ve yapıcı ikili ilişkileri kutlamak için devam edecek” denildi.

“Utanç verici”

Ben-Gvir'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Demokrasi ve çok kültürlülük değerlerini temsil ettiğini iddia eden uluslararası kuruluşun diplomatik olmayan sözler söylemesi utanç verici. İsrail hükümetini, kahraman İsrail askerlerini ve İsrail halkını her forumda temsil etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktır” ifadeleri kullanıldı.

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