AB, katı kurallara tabi olacak 19 dijital platformu belirledi



AB, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında 19 dijital platforma katı kurallar uygulamaya hazırlanıyor. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da faaliyet gösteren kullanıcı sayısı yüksek olan AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok Twitter, Wikipedi, Youtube ve Zalando'nun katı kurallara tabi olacağı aktarıldı. Söz konusu platformlar 4 ay içinde DSA kapsamındaki bütün yeni yükümlülüklere uymak zorunda kalacaklar.

AB tarafından sıkı biçimde denetlenecek olan platformlar, dezenformasyonu engelleyecek, yasa dışı içeriklere karşı hızla harekete geçecek, çocukların sanal ortamda daha iyi korunmalarını sağlayacak ve risk değerlendirmesi yapacaklar.

Kurallara uymayan platformlara, küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası kesilebilecek ve ihlallerin devam etmesi durumunda AB'deki faaliyetine son verilebilecek.

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