AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Joe Biden seçimi kazandı'

ABD Kongresinde Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir" paylaşımını alıntılayarak, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.