AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Rusya'nın yaptığı terör eylemidir'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Strazburg Genel Kurul toplantıları çerçevesinde 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek olan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi hazırlık oturumunda konuştu. Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da sivil halka yönelik saldırılarını terör eylemi ve savaş suçu olarak nitelendirerek, "Rusya'nın sivil altyapıya, özellikle elektrik şebekelerine yönelik saldırıları, zaten acımasız olan savaşta yeni bir sayfa açıyor. Uluslararası düzen açıktır. Bunlar savaş suçlarıdır. Kışın gelmesiyle birlikte erkeklerin, kadınların, çocukların suyunu, elektriğini ve ısınmayı kesmeyi amaçlayan sivil altyapıya yönelik saldırılar tamamen terör eylemleridir. Ve bunu böyle adlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ulusoy



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