AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ucuz enerji devri bitti'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg şehrinde devam eden Genel Kurul oturumları çerçevesinde "AB Liderler Zirvesi için hazırlık" oturumunda konuştu. Ursula von der Leyen, yaşanan enerji krizine dair AB'nin izlemesi gereken politikalara değinerek, "Yaptığımız her şeyin bir bedeli var" dedi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarının AB için olumsuz sonuçları olduğunu kabul eden Leyen, daha önce AB için uygun fiyatla tedarik edilen ve bu duruma alışmış olan Avrupa için artık ucuz fosil yakıtlar devrinin kapandığını söyledi.

Mustafa Ulusoy



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