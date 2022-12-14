İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ucuz enerji devri bitti'

AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ucuz enerji devri bitti'
AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ucuz enerji devri bitti'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ucuz enerji devrinin bittiğini, Avrupa için en akıllı çözümün yenilenebilir enerji olduğunu söyledi. ABD’nin kendi şirketlerine uyguladığı mali destek politikasını da eleştiren Leyen, bu tür politikaların haksız rekabete yol açtığını belirterek ABD’ye tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg şehrinde devam eden Genel Kurul oturumları çerçevesinde "AB Liderler Zirvesi için hazırlık" oturumunda konuştu. Ursula von der Leyen, yaşanan enerji krizine dair AB'nin izlemesi gereken politikalara değinerek, "Yaptığımız her şeyin bir bedeli var" dedi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarının AB için olumsuz sonuçları olduğunu kabul eden Leyen, daha önce AB için uygun fiyatla tedarik edilen ve bu duruma alışmış olan Avrupa için artık ucuz fosil yakıtlar devrinin kapandığını söyledi.

Mustafa Ulusoy
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.