AB Komisyonu Başkanı von der Leyen karantinaya girdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren bir kişiyle toplantıya katıldığı için tedbir amacıyla karantinaya girdi. Başkan von der Leyen resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle Salı günü aynı toplantıya katıldığımı öğrendim. Yürürlükteki yönetmeliklere göre yarın sabaha kadar kendimi karantina alıyorum. Perşembe günü testim negatif çıktı ve bugün tekrar test yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Von der Leyen'in haftalık AB Komisyonu Komiserler toplantısına katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma gerçekleştirilen AB liderler zirvesine de katılmıştı.

Mustafa Ulusoy

