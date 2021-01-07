İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AB Komisyonu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını onayladı

AB Komisyonu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını onayladı
AB Komisyonu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’li Moderna şirketinin Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıyı onayladı.

Avrupa Birliği'nde Pfizer-BioNTech'in aşısının ardından Covid-19'a karşı ikinci aşının kullanımına onay verildi. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın korona virüse karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönündeki tavsiye kararının ardından AB Komisyonu Moderna'nın aşısına koşullu pazarlama yetkisi verdi.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İkinci Covid-19 aşısına izin verdik! Avrupa İlaç Ajansının tavsiyesine uyarak, tüm AB ülkeleri için Moderna aşısı için şartlı bir pazarlama izni verdik" denildi.
AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı açıklamada ise, “Avrupalılar için güvenli ve etkili Covid-19 aşıları sağlıyoruz. Moderna aşısını onayladık, Avrupa Birliği'nde onay alan ikinci aşı oldu. Avrupa 2 milyar dozluk aşıya sahibi olacak, bu hepimizi korumak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullandı.

EMA, 21 Aralık'ta Pfızer-BioNTech aşısına onay vermişti. Aşı, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa'da uygulanmaya başlanmıştı.

Melike Yazır
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.