AB Komisyonu Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketini hazırladı

AB, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yeni yaptırım paketi hazırladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın yanındayız ve Rusya'ya yaptığı zulmün bedelini ödetiyoruz. Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz sekiz yaptırım paketi şimdiden can yakıyor. Bugün dokuzuncu yaptırım paketiyle Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz" dedi.

Yeni yaptırım paketine ilişkin bilgiler veren von der Leyen, yeni kişi ve kurumları kapsayan paketi ana başlıklar halinde tanıtarak, “İlk olarak, yaptırımlar listemize yaklaşık 200 kişi ve kuruluş daha eklemeyi teklif ediyoruz. Buna Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra subaylar ve savunma sanayi şirketleri, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar, valiler, siyasi partiler ve diğerleri dahildir. Bu liste, Rusya'nın sivillere yönelik acımasız ve kasıtlı füze saldırılarındaki, Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasındaki ve Ukrayna tarım ürünlerinin çalınmasındaki kilit verileri içermektedir" dedi.

Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası AB'nin hedefinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ekonomik darbe vurmak için Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'nın yaptırım listesine alınacağını ifade eden von der Leyen, “İkinci olarak, Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'na tam bir işlem yasağı dahil olmak üzere üç Rus bankasına daha yaptırımlar getirmeyi öneriyoruz” dedi.

Von der Leyen, “Üçüncüsü, özellikle çift kullanımlı mallar için yeni ihracat kontrolleri ve kısıtlamaları uygulamak istiyoruz. Bu, Rus savaş makinesi tarafından kullanılabilecek temel kimyasalları, sinir gazlarını, elektronikleri ve bilişim teknolojileri bileşenlerini içeriyor” ifadelerini kullandı.

“Rusya'ya İHA tedarik edebilecek İran gibi üçüncü ülkelere ihracatını yasaklamayı öneriyoruz”

Rusya'nın İHA'lara ulaşımını engellemek için adım atacaklarını aktaran von der Leyen, “Dördüncüsü, Rusya'nın her türlü insansız hava aracına ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz. İHA motorlarının Rusya'ya doğrudan ihracatını ve Rusya'ya İHA tedarik edebilecek İran gibi üçüncü ülkelere ihracatını yasaklamayı öneriyoruz'' dedi.

Yayın organları ve madencilik konusunda da yaptırımlar genişleyecek

Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketinde bazı sektörlere özellikle vurgu yapan von der Leyen, “Ayrıca dört ek kanalı ve diğer tüm dağıtım platformlarını yayından kaldırarak Rus propaganda makinesini hedef alacağız. Rusya'da yeni madencilik yatırımlarının yasaklanması da dahil olmak üzere Rus enerji ve madencilik sektörüne karşı daha fazla ekonomik önlem öneriyoruz. Bu paket, G7 ülkeleri arasında kararlaştırılan küresel petrol fiyatı üst sınırının yanı sıra, AB'nin bu hafta yürürlüğe giren Rus deniz petrolüne yönelik tam ithalat yasağına ek olarak geliyor. Rusya'nın savaşına karşı uluslararası işbirliği hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Birlik içinde ve sağlam duruyoruz” dedi.

Mustafa Ulusoy



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