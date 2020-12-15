AB Komisyonu ve Alman hükümeti, Covid-19 aşı ruhsatı için tarih verdi

Almanya'da hükümet ve Avrupa Komisyonu, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li Pfizer'ın korona virüse karşı ortak geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının ruhsatı için tarih verdi. Alman medyasının son dakika olarak duyurduğu habere göre, aşıya 23 Aralık tarihinde ruhsat verilecek. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Müdürü Emer Cooke, aşı onayının bir an önce çıkması için elde edilen bütün verilerin sıkı bir çalışma ile değerlendirildiğini söyleyerek, aşının dağıtımı için Almanya'nın farklı noktalarındaki havaalanlarında soğuk hava depoları ve çeşitli kentlerinde aşı merkezlerinin oluşturulduğunu duyurdu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise hedeflerinin 24 Aralık'ta başlayan Noel öncesinde aşı izninin çıkması ve aşılamalara bu yıl bitmeden başlanması olduğunu söyleyerek, 2021 sonbaharı öncesinde vatandaşların yarısından fazlasını aşılmayı planladıklarını ifade etti. Spahn, hesaplamalara göre önümüzdeki yıl yaz sonu itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 60'ının aşılanmasına yetecek miktarda dozun tedarik edilebileceğini bildirdi.

Almanya'da son 24 saatte 500 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 432 Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 351 bin 510'a ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 500 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 bin 475'ye ulaştı. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı ise 325 bin 735 olarak açıklandı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 3 bin 300 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Mehmet Koca

