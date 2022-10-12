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AB Komisyonundan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü

AB Komisyonundan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü
AB Komisyonundan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü

Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu. Varhelyi, yıllık genişleme raporunun sunumu sırasında "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı. AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

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