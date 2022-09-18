AB Komisyonu'ndan, Macaristan'a 7,5 milyar euroluk fonun kesilmesi önerisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü toplantı düzenledi. Komisyon toplantıda, Macaristan'da yolsuzluğa ilişkin endişeler bulunduğu gerekçesiyle ülkeye tahsis edilen uyum fonlarının üçte birine denk gelen 7,5 milyar euroluk kısmının askıya alınmasını önerdi. Önerinin ülkeden beklenen reform çabalarının önümüzdeki 2 ay içinde yetersiz kalması halinde uygulanması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun, kamu alımlarına ağırlık verilen yolsuzluğa karşı en savunmasız programlara odaklanacağı belirtilerek, Horizon Europe gibi AB programlarının Macaristan'ın kamu yararına yönelik tröstlere herhangi bir para taahhüdü vermemesinin talep edeceğinin altı çizildi. AB Komisyonu Bütçe Komiseri Johannes Hahn yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar, Komisyonun AB bütçesini koruma ve bu önemli hedefi sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanma kararlılığının açık bir göstergesidir" dedi.

Hahn ayrıca, Macaristan'ın kamu ihale yasalarındaki sistemik usulsüzlükleri, çıkar çatışmalarına karşı yetersiz güvenceleri, etkili kovuşturmadaki zayıflıkları ve diğer yolsuzlukla mücadele tedbirlerindeki eksikliklere dikkat çekti. AB ülkelerinin ise söz konusu teklife karar vermek için 3 ay süreleri var.

“Fon kaybıyla karşı karşıya kalmayacağız"

AB ile müzakerelerden sorumlu Macaristan Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'ın herhangi bir AB fonunun kaybını önlemek için Avrupa Komisyonu'na verdiği 17 taahhüdün tamamını yerine getireceğini ifade etti. Navracsics, "Macaristan Komisyonu şaşırtma sözü vermedi. Uygulanabileceğini bildiğimiz taahhütlerde bulunduk. Bu nedenle fon kaybıyla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

AB'den 2021-2027 yılları için Macaristan'a 1,1 trilyon euroluk fon

AB Komisyonu'nun, 2021-2027 yılları için Macaristan'a AB'nin ortak bütçesinden toplam 1,1 trilyon euroluk fon sağlaması öngörülüyor. Askıya alınması söz konusu olan 7,5 milyar euroluk fonun ise, ülkenin 2022 GSYİH'sının tahminen yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Öte yandan Macaristan, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle son zamanlarda başta enerji krizine karşı alınan tedbirler ve Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarında AB ile sık sık görüş ayrılığı yaşamıştı.

Mustafa Ulusoy