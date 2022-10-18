AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg Genel Kurul toplantıları kapsamında yarın yapacağı sunum öncesi bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon tarafından hazırlanan ve AB enerji piyasasını rahatlatmayı hedeflediklerini söylediği bir dizi öneriyi açıkladı. Leyen, ‘'Bugün AB üyesi ülkelerin kendi aralarında gaz konusunda rekabet etmeyip enerji taleplerini ortak yönetebilecekleri hukuki bir çerçeve öneriyoruz'' dedi.

Mustafa Ulusoy



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