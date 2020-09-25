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AB Konsey Başkanı Michel, Covid-19 karantinasından çıktı

AB Konsey Başkanı Michel, Covid-19 karantinasından çıktı
AB Konsey Başkanı Michel, Covid-19 karantinasından çıktı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Covid-19 test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinadan çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in temas halinde olduğu güvenlik ekibinden birinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Salı günü kendisini karantinaya almıştı. Söz konusu gelişme üzerine dün ve bugün yapılacak olan AB liderler zirvesi de bir hafta ertelenmişti.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Konsey Başkanı Michel'e bugün yapılan Covid-19 testinin sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinadan çıktığını duyurdu. Leyts, Michel'in düzenli olarak Covid-19 testi yaptırdığını ve Pazartesi günü yapılan test sonucunun da negatif olduğunu ifade etti.

Öte yandan yakın zamanda karantinaya alınan bir başka yüksek rütbeli AB yetkilisi ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis oldu. Dombrovskis, Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle görüştükten sonra Çarşamba günü karantina altına alındı ve evden çalışmaya başladı.

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