AB Konseyi, AB Dijital Covid-19 Sertifikasını kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB dijital Covid sertifikasına ilişkin düzenlemeleri kabul ettiğini duyurarak imzaların 14 Haziran Pazartesi günü atılacağını bildirdi. Sertifikanın 12 aylık bir süre için 1 Temmuz 2021'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen, yaz tatili yaklaşırken seyahati kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen AB Covid-19 dijital sertifikası kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olacak QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olması planlanan aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

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