AB Konseyi Başkanı Michel, Batum'da Ukrayna, Moldova ve Gürcistan liderleri ile buluştu

Gürcistan'ın Batum kentinde uluslararası "Gürcistan'ın Avrupa Yolu" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Garibaşvili katıldı. Konferansın açılışında konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'da böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bizim ve dostlarımız için Avrupa yolu seçiminin başka bir alternatifi yok. Batum Konferansı, bu çabalarda yalnız olmadığımızın, desteklendiğimizin ve güçlendiğimizin bir işaretidir. Tüm bunlar daha fazlasını daha hızlı yapmamız gerektiği anlamına gelir” dedi.

“Avrupa Konseyi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşecek bu format, Avrupa entegrasyonuna yönelik ortak yolumuzda ileriye doğru atılan bir başka adım olacaktır” ifadelerini kullanan Zurabişvili, “Bugün, ortak yükümlülüklerimizin ne kadar ciddi olduğunun bir örneğidir. Bu, Avrupa geçmişinin ve Avrupa geleceğinin kaçınılmaz olduğunun bir örneği ve teyididir. Pandemi kısıtlamalarına rağmen sadece yeniden başlamadık, Batum Uluslararası Konferansı'na devam ediyoruz ve bu etkinliği en üst düzeyde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“İlk kez dört liderin katılımıyla böyle bir etkinlik yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, “İlk kez dört liderin katılımıyla böyle bir etkinlik yapılıyor ve bu yeni bir başlangıç. Hepimiz için bu yeni taahhütlerimiz olduğu anlamına geliyor. Her şeyden önce bu Gürcistan tarafından alınan bir taahhüttür. Gürcistan'ın Avrupa geleceği kaçınılmaz ve tarihimizden ve değerlerimizden ayrılamaz. Bu, bağımsızlık gününden itibaren tüm anayasal hükümlerimizde yer almakta, halkımızın tercihi olarak ilan edilmektedir” dedi.

“Yolsuzluk Moldova'nın da ötesine geçiyor”

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise, AB Konseyi Başkanı Michel'e hitap ederek, Avrupa kurumlarının ve AB üye devletlerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu aktardı. Sandu, geçmişte Moldova'nın oligarşik sistem tarafından sürüklendiğine dikkat çekerek, ülkesinin özlemlerine ve önceliklerine değindi. “Yolsuzluk Moldova'nın da ötesine geçiyor, bu yüzden yardımınıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Sandu, “Avrupa kurumlarının, AB üye devletlerinin yardımına ihtiyacımız var. Çünkü bu küresel ve bölgesel bir olgudur. Doğu Ortaklığı'nın başlangıcını hatırlatmak isterim ve o zamanlar ülkem Moldova'nın Doğu Ortaklığı'nın başarılı bir ülkesi olarak kabul edildiğini hatırlatmak istiyorum. Moldova'nın imzaladığı Ortaklık Anlaşması'na dayanarak hem ülke içinde hem de AB kurumlarında ülkenin gelişeceği ve vatandaşların yararına demokratik sistemlerin oluşturulacağı yönünde büyük umutlar vardı. Ancak ülkede oluşan ‘sabun köpüğü'nün hemen ardından bankacılık sisteminde başka krizler yaşandı” dedi.

“Demokrasi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tartışmalar Brüksel'e sadece güzel raporlarla gönderildi”

Sandu, “Ne yazık ki ülke bu krizler, oligarşik sistem ve yolsuzluklar tarafından sürüklendi. Kısa süre sonra ülkem ve Brüksel vatandaşları artık başarılı bir dava olmadığımızı anladılar. Reformlar kağıt üzerinde kaldı, demokrasi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tartışmalar Brüksel'e sadece güzel raporlarla gönderildi” ifadelerini kullandı.

“Moldova, AB'ye entegrasyon yolunda önemli olan temel konulardan yoksundu” diyen Sandu, “Ülke, artık AB ile ortaklık fırsatlarını kullanmamıza izin vermeyen bir girdaba girdi. Moldova ceza ve yaptırım uygulanmadan itibarını kaybetti. Artık güvenilir bir ortak değildik. Yolsuz yargıçlar, yolsuz devlet memurları sistemini temizlememiz gerekiyor, gelecekte bu bizim çabamız. Şimdiye kadar planlar özel finansal çıkarları dikkate alarak çalıştı, bu geçmişte kalmalı. Ülkemde önemli ilerleme kaydedebilmek için işleyen bir hükümetin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna, Gürcistan ve Moldova AB sisteminde yerimizi bulacağız”

Konferansta konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Rusya'nın egemen toprakları işgal ettiğini söyledi. Zelenskiy, “Avrupa entegrasyonu yolunda daha da yakınlaşmak istiyoruz. Ortaklık anlaşmasının uygulanmasına başlandı, vizesiz rejim mevcut. Ortaklık sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmektedir. Ne yazık ki Rusya Federasyonu egemen toprakları işgal ediyor ve bu açıdan ortada bir yerde buluşmamız ve Avrupa Birliği'nden destek almamız önemli. Başkan Michel'e 24 Haziran'daki konsey toplantısına ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Brüksel'in verdiği tüm sözleri tutmasının önemli olduğunu gördük” diyen Zelenskiy, “Aynı zamanda, ilgili üç ülkenin sınırlarında sımsıkı durmaları ve yaşadığımız acının farkında olmaları gerektiğini yineliyorum. Bu zirvede AB tarafında bir vizyon olduğunu görmemiz gerekiyor. Avrupa hedeflerimizin peşinden gideceğiz. Birlikte Avrupa entegrasyonuna giden yolu açtığımız için mutluyum ve hedeflerimize ulaşma fırsatımız olacak. Biz, üç ülke Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Avrupa Birliği'nde yerimizi bulacağız” ifadelerini kullandı.

“AB, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek”

AB Konsey Başkanı Michel ise, “Aralık ayında Brüksel'de bir sonraki zirveyi gerçekleştireceğiz ve AB'nin ülkeleriniz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğine dair hepinize alenen söz veriyorum. Reform taahhütlerinizi Brüksel'i memnun etmek için değil, kendi halkınızın ve toplum yararına yerine getireceğinizi umuyoruz” dedi.

Doğu Ortaklığı ülkeleri için önerilen üç öncelikten bahseden Michel, “Birincisi, bölge için bir dönüm noktası olan eşi görülmemiş bir ekonomik programın atılımıdır. AB, 2,3 milyar euro yardım edecek ve 17 milyar euroyu harekete geçirebilecek. Ayrıca ortaklığımızın güçlenmeye devam edeceğine ve 2030 yılına kadar binlerce kilometre yol döşeyebileceğimize ve demiryolları geliştirebileceğimize inancım tamdır. Bu, toplumlarımız arasındaki fiziksel mesafeyi daha da azaltacak, ülkelerinizi daha dayanıklı hale getirecek, finansal kaynaklara erişim aracı açısından önemli bir yatırım olacaktır. Üçüncü ve sonuncu reformlar demokratik yönetişim, liberal demokrasinin hukukun üstünlüğüne, yargıya ve yolsuzlukla mücadeleye daha fazla önem vermesini sağlamanın anahtarıdır. Bu sadece siyasi bir zorunluluk değil, bu aracın sağladığı fırsatlardan yararlanmak için gerekli bir faktör” dedi.

Konferanstan önce ise Zelenskiy, Gürcistan'ın işgal altındaki Abhazya bölgesindeki İnguri Köprüsü'nü ziyaret etti ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.

İlkin Hüseynov