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AB Konseyi Başkanı Michel karantinaya alındı, AB liderler zirvesi ertelendi

AB Konseyi Başkanı Michel karantinaya alındı, AB liderler zirvesi ertelendi
AB Konseyi Başkanı Michel karantinaya alındı, AB liderler zirvesi ertelendi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in temas halinde olduğu güvenlik ekibinden birinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı. Söz konusu gelişme üzerine Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesi de bir hafta ertelendi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçtiğimiz günlerde temas halinde olduğu güvenlik ekibinden bir üyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Michel'in Belçika'da yürürlükte olan kurallara göre kendisini karantinaya almak zorunda olduğu duyuruldu. Düzenli olarak test yaptırdığı belirtilen Michel'in dün sonuçlanan son testinin de negatif çıktığı belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Michel'in karantinaya girmesi sonucu Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesinin de bir hafta ertelendiği bildirildi.

Mustafa Ulusoy
 

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