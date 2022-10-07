AB Konseyi Başkanı Michel: 'Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz'

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vonder Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer felaket sözlerine ilişkin konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Rusya, her gün acı çeken ve sadece kendi geleceği için değil, aynı zamanda bir bütün olarak Avrupa'nın geleceği için cesurca savaşan Ukrayna halkına karşı bir savaş başlattı. Ancak Rusya aynı anda tüm dünyaya bir enerji roketi gönderdi. Nükleer tehditleri çok ciddiye alıyoruz.

Nükleer silahları kullanmak için birkaç açık tehdit var, Rusya bir nükleer santrali askeri bir üs haline getirmek için işgal etmeye karar verdi. BM'nin bu tehdidi azaltma çabalarını tam olarak destekliyoruz. Avrupalı liderlerin toplantılarında, yaptırımların uygulanması yoluyla Rusya'yı kınama konusunda büyük bir kararlılık hissediyoruz. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. yılmayacağız, soğukkanlılığımızı koruyacağız ve saldırganlığı her zaman kınayacağız. Devletlerin, gaz tüketimini azaltıp stokları olabildiğince dolu tutarak arz güvenliğini sağlaması ve tavan fiyat belirleyerek faturaların düşürülmesi gibi konuları görüştük. Bir sonraki toplantıda gerekli önlemleri almalıyız" dedi.

Konuşmasından önemli satır başları:

"Şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz"

Rusya'dan gelen gaz yüzde 7.5'a düştü

"Ukrayna'yı desteklemek için her yolu uygulamaya hazırız"

Özgür Öztürk

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