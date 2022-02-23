AB liderleri yarın Brüksel'de Rusya-Ukrayna krizini görüşecek

AB liderleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna krizini görüşecek. Michel liderlere gönderdiği mektupta, 21. yüzyılda sınırları değiştirmek için güç ve zor kullanmanın yeri olmadığına vurgulayarak, “Özellikle yaptırım paketinin bugün Avrupa Konsey'i tarafından hızla kabul edilmesi ve son günlerde gösterilen birlik için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Rusya'nın saldırgan eylemlerinin uluslararası hukuku, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini aktaran Michel, Avrupa'nın güvenliğinin de tehdit altında olduğunu aktardı. Birlikte ve kararlı şekilde hareket etmenin önemine vurgu yapan Michel, “Ortak yaklaşımımızı ve eylemlerimizi birlikte tanımlamamız önemlidir. Bu nedenle sizleri 24 Şubat Perşembe günü Brüksel'de bizzat gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak olan özel bir Avrupa Konseyi'ne davet etmek istiyorum” dedi.

Michel söz konusu toplantıda, Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerin yanı sıra, kurallara dayalı uluslararası düzenin nasıl korunacağı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı ve Ukrayna'nın nasıl daha fazla destekleneceği gibi konularında ele alınacağını ifade etti.

AB, dün oy birliğiyle Rusya'ya yaptırım kararı almıştı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almasının ardından AB Dışişleri Bakanları, dün Fransa'nın başkenti Paris'te olağanüstü Rusya gündemiyle toplanmıştı.

Toplantı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell birlikte basın toplantısı düzenleyerek, AB'nin Rusya'ya karşı oybirliğiyle yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde Putin yok

Yaptırımın detaylarını açıklayan Borrell, “Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak. Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor'' ifadelerini kullanmış, yaptırım listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olmadığını belirtmişti.