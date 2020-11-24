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AB, Moderna'dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

AB, Moderna'dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak
AB, Moderna'dan 160 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin ABD ilaç şirketi Moderna ile 160 milyon doz Covid-19 aşısı için Çarşamba günü anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Çarşamba günü ABD ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalayacağını duyurdu. Leyen, "Yalnızca güvenli ve etkili bir aşının bu salgına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacağını biliyoruz" dedi

Başkan Leyen, Moderna'nın geliştirdiği aşı adayının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra her üye devlete nüfus büyüklüklerine göre aşının aynı anda ulaştırılacağını belirtti.

Moderna, geçtiğimiz hafta geliştirdiği korona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu belirten bir analiz paylaşmıştı. Moderna'nın analiz sonucu ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech‘in geliştirdiği aşıdan sonraki en etkili aşı adayı olarak öne çıkmıştı.

AB ile Moderna arasında Çarşamba günü imzalanması planlanan anlaşma, AB'nin aşı üreticileriyle imzaladığı altıncı anlaşma olacak.

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