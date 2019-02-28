AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz” açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Serkan Bayar



