İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro için yaptırım çağrısı

AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro için yaptırım çağrısı
AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz” açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Serkan Bayar 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.