AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, AB Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde tartışmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıklayarak, "Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı" dedi.

Borrell, bugünkü toplantının Macaristan'ın Rus petrolüne uygulanacak yasak ile karşı karşıya kalacağı zorluklarla ilgili bazı konulara açıklık getirdiğini ifade ederek, "Bugün bir anlaşmaya varmaya çalışmak gündemde bile değildi, çünkü bunun mümkün olmadığını biliyorduk. Bazı üye devletlerin isteksiz olmasının nedenleri hakkında sadece petrol yasağı değil, yaptırım paketinin diğer unsurları hakkında da çok yapıcı bir tartışma yaptık" dedi.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'nın silah alımlarının desteklemek için ek 500 milyon euro sağlamaya karar verdiklerini ve AB'nin bu amaç için ayırdığı toplam paranın 2 milyar euroya ulaştığını ifade etti.

AB, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan tüm petrol ithalatını yasaklamayı ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ı SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus petrolüne uygulanacak yasağın Macaristan için oluşturacağı sorunlara AB'nin çözüm bulması halinde Rus petrolüne yönelik AB yaptırımlarına onaylayacağını ifade etmişti.