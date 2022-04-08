AB Rusya'ya 5. yaptırım paketini onayladı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım paketine ilişkin yeni bir açıklama geldi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden saldırgan savaşı ve Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da işlediği bildirilen vahşet ışığında, Konsey bugün Rusya'ya karşı beşinci bir ekonomik ve bireysel yaptırım paketi uygulamaya karar verdi. Konsey, ürünleri veya teknolojileri işgalde rol oynayan şirketlere, kilit oligarklara ve işadamlarına, üst düzey Kremlin yetkililerine, dezenformasyon ve bilgi manipülasyonunun savunucularına, Kremlin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaş saldırganlığına ilişkin anlatısını sistematik olarak yayan şirketlere yaptırım kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

“Son yaptırımlar, Rus silahlı kuvvetlerinin Bucha'da işlediği zulümlerin ardından kabul edildi”

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ise, “Paket, Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmeyi ve Kremlin'in saldırganlık için kaynaklarını sınırlamayı amaçlayan bir dizi önlem içeriyor. Bu son yaptırımlar, Rus silahlı kuvvetlerinin Bucha'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği zulümlerin ardından kabul edildi. Yaptırımlarımızın amacı, Rus birliklerinin pervasız, insanlık dışı ve saldırgan davranışlarını durdurmak ve Kremlin'deki karar vericilere, yasadışı saldırganlıklarının ağır bir maliyeti olduğunu açıkça belirtmektir” dedi.

Rus gemilerine AB limanlarına erişim yasaklandı

Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı gelecek. Ağustos 2022'den itibaren, AB'ye Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç ediliyorsa, kömür ve diğer katı fosil yakıtları satın alma, ithal etme veya aktarma yasağı geldi. Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanacağı bildirilirken, transit de dahil olmak üzere, herhangi bir Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı ile AB içinde mal taşımacılığı yapılamayacak. Buğday dahil olmak üzere farmasötik, tıbbi, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla karayolu taşımacılığı için istisnalar sağlanabilecek.

Pakette ayrıca jet yakıtı, kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş yarı iletkenler, üst düzey elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan daha fazla ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlere yönelik yeni ithalat yasakları da yer alıyor.

Mustafa Ulusoy

