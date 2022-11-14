AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, terör saldırısını kınadı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde 14-15 Kasım tarihlerinde Antalya'da iklim konulu paneller, seminerler, gençlik konserleri, söyleşiler ve ağaç dikme gibi çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek.

İklim Diplomasisi Haftası etkinliklerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı. Antalya Kaleiçi'nde bir basın açıklaması gerçekleştiren Meyer-Landrut, “Dün akşamüstü İstanbul'da gerçekleşen ve tüm Avrupa'yı derinden sarsan menfur terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu üzücü günde Türk halkının başı sağ olsun. Hepimiz derinden sarsıldık” sözlerine yer verdi. Meyer-Landrut, açıklamalarının ardından Kaleiçi'nde incelemelerde bulunarak tarihi konaklar hakkında bilgi aldı.

Ertuğrul Gün- Fırat Demir

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