AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ev sahipliğinde düzenlenen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye ve AB arasındaki ticaret, güvenlik, göç ve enerji gibi birçok alanı kapsayan önemli iş birlikleri konuşuldu. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Komisyonu Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi katılırken, EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden ise video konferans yöntemiyle katıldı.

“Türkiye AB arasındaki ticaretin sene sonunda 200 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz”

Türkiye AB arasındaki ticaret Gümrük Birliği sürecinde 6 kat arttığını vurgulayan Ticaret Bakanı Muş, “Sene sonunda bu rakamın 200 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bağlamda Türk ve AB şirketleri istihdam oluşturmaktadır. Dünya ekonomisindeki cazibe merkezleri değişti. Pandemi, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi yeni durumlar karşımıza çıktı. Bu perspektif ile 4 ana noktaya dikkate almalıyız. Öncelikle jeopolitik ve ekonomik zorluklar var. Bu bağlamda Türkiye ve AB arasındaki ekonomik entegrasyonun ticareti korumak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye gıda ve enerji krizini çözmek için elinden geleni yapıyor. AB iklim konusunda çabası ile küresel liderliği üstlenmiş durumda. Türkiye'de aynı şekilde küresel çabalara katılma ve iklim değişikliği ile mücadele ediyor. 2053 için net sıfır hedefinin onaylanması ve Paris anlaşmasının onaylanması Türkiye'nin bu konuda ki net olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda yeşil mutabakat aksiyon planımızı da geliştirdik. Türkiye AB gümrük birliğinin işlevinin derinleştirilmesi ticari ve küresel değer zincirlerinden en yüksek faydayı elde etmek için hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu

“Türkiye'nin ithalatının büyük bir kısmı AB'den geliyor”

Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ve AB gümrük birliğinin içinde. Karşılıklı ticaret son 25 yılda 4 kattan fazla arttı. Türkiye AB'nin 6. En büyük ticaret ortağı. AB ise Türkiye'nin büyük farkla ithalat ve ihracat partneri. Türkiye'nin ithalatının büyük bir kısmı AB'den geliyor. Ülkemizin ihracatının yüzde 41'i AB'ye gidiyor. Toplam ticaret iki taraf arasında 132 milyar Euro. Türkiye'nin AB'ye ihracatı, yaklaşık 63 milyar Euro tutarında. Bunların içerisinde, makine, ulaştırma ekipmanları ve konfeksiyon ekipmanları var. AB'ye Türkiye'nin ihracatı ise toplam 70 milyar. Bunun içinde makine, kimyasallar, yakıt ve madencilik ürünleri var. İki taraflı ticaret hizmetler tarafına baktığımızda 27 milyar euroya ulaştı. Hükümetlerin desteğine ihtiyacımız var. İş ilişkilerimiz AB ve Türkiye'de gelişecektir. Türkiye ve AB arasındaki ticaretin çoğunluğu karayolları üzerinden yapılıyor. Karayollarında da transit kotaları var. Bununla alakalı da düzenlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur Çetin

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